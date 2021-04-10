الفريق أسامة ربيع: رد فعل العالم حول ما حدث في قناة السويس جعلنا نشعر بالفخر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن القناة في قلب ووجدان المصريين دومًا، مؤكدًا أن أزمة السفينة الجانحة جعلت العالم يدرك أهمية المجرى الملاحي بعدما ظهرت بعض الآراء بوجود طرف بدلية وغيرها.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن هناك 422 سفينة كانت محتجزة في قناة السويس بسبب جنوح "إيفر جيفن"، مشيرًا إلى أن رد فعل العالم حول ما حدث في قناة الويس جعلنا نشعر بالفخر..



وتابع رئيس هيئة قناة السويس:"ما رأيته في أزمة "إيفرجيفن" أن الحل لن يكون تقليديا وفكرة التكريك تحت مقدم السفينة كان اقتراح مهندس بالإدارة الهندسية بالسويس"، موضحا: "كنا نعمل في التكريك تحت "إيفرجيفن" وسط مخاطر محسوبة ولو كنا بدأنا في سيناريو تخفيف حمولة "إيفرجيفن" كنا سنستغرق شهور"".



وكشف أنه كان يستبعد حل تخفيف حمولة السفينة الجانحة، موضحا أن الرئيس السيسي طلب منه الاستعداد لسيناريو تخفيف حمولة السفينة حتى لو لم يتم تنفيذه ولم يخطر بباله أبدا أن تغلق قناة السويس لمدة 6 أيام.



وحول بدء أزمة السفينة الجانحة قال:" انتقلت فور علمي بجنوح السفينة إلى مكان الحادث رد فعل الصحافة العالمية حول حادث جنوح السفينة كان يشعرني بالمسئولية وكنت واثق من تعويم السفينة لكن لم أكن على يقين بموعد التعويم"، منوها بأن أول مكالمة تلقاها بعد نجاح تعويم السفينة كان من الرئيس السيسي.



وأوضح: " أول تليفون بعد تعويم السفينة كان للرئيس السيسي وحادث السفينة مسئولية تجاه العالم والرئيس قال لي "سمعة مصر أمانة في رقبتك ومن معك، معقبا: "عومنا السفينة " إيفرجيفن" في وقت قياسي والرئيس السيسي كان يتحدث معي 3 مرات يوميا حول تطورات جنوح السفينة ".

