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"ربيع": خسائر قناة السويس من جنوح السفينة مليار دولار.. وهذا ما سنفعله في حالة عدم دفع التعويضات

السبت 10/أبريل/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تفريغ جهاز “vdr” الخاص بالسفينة لمعرفة ملابسات حادث السفينة الجانحة قائلًا: " نحسب خسائر القناة في أزمة جنوح السفينة للمطالبة بها وقدرت خسائر القناة من جنوح السفينة بنحو مليار دولار. "

وحول أسباب الجنوح قال خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه قد يعود جنوح السفينة لخطأ فني في استجابتها لأمر القبطان، وإذا رفض أصحاب السفينة الجانحة دفع التعويضات وديا سنذهب للقضاء والسفينة ستبقى في القناة حتى يتم دفع التعويضات".

وأوضح أنه لم يسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا تتأثر شهادتهما، متابعا: "جنوح السفينة وصمة عار في تاريخ أى قبطان".

وكشف أنه جاري التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة، مشددًا أن قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل".

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