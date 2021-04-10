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زاهي حواس: المدينة المفقودة بقيت تحت الرمال لـ3 آلاف سنه وتعود للعصر الذهبي (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق وعالم المصريات، أن العمل على اكتشاف المدينة المفقودة "إشراقة آتون" في سبتمبر 2020 وكان الهدف اكتشاف المنطقة والكشف عن معبد لـ"توت عنخ أمون"، موضحًا أنه تم اكتشاف معبد للملك "آي" وبه قطعة من تماثيل توت عنخ أمون.

وأضاف "حواس"، خلال لقاءه مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يتوقع للحظة واحدة اكتشاف المدينة، وأن علماء الآثار اعتقدوا أنها أختفت ولن تكون موجودة، موضحًا أن المدينة الذهبية هي سكنية وصناعية وإدارية، واكتشاف أول بيت في المدينة تسبب في ذهول العلماء.

وتابع: "أن هذا المدينة كانت في عصر مصر الذهبي، والمدينة كان بها 3 أحياء وكل حي قائم بذاته، مشددًا على أن هذه المدينة تُقدم صور الحياة في عصر مصر الذهبي، متابعًا: "هذه المدينة كانت تحت الرمال لـ3 آلاف سنه.. هذه المدينة تثبت أن كلام العلماء بأن حضارتنا أموات غير صحيح".

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