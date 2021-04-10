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القليوبية تسجل 9 حالات وفاة بفيروس كورونا في المستشفيات

السبت 10/أبريل/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية وفق مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم السبت، وفاة 9 مصابين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم السبت بمستشفيات القليوبية من بينهم 4 سيدات.

وبحسب المصدر فإن مستشفى قها للعزل الصحي، ومستشفى بنها العام، سجلا 4 حالات لكل منهما، بينما سجل مستشفى كفر شكر المركزي حالة وفاة واحدة.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها، هم: "س.م.ع" 63 عاما من شبين القناطر، و"ف.ع.م" 54 عاما، من مدينة شبين القناطر، و"غ.م.غ" 67 عاما من مدينة الخانكة، و" أ.ع.أ" 60 عاما من مدينة شبرا الخيمة.

وتابع المصدر أن المتوفى بمستشفى بنها العام هم: "ج.م.إ" 63 عاما، القناطر الخيرية، و"أ.ب.أ" 80 عاما، من مدينة بنها، و"ع.ع.ع" 78 عاما، الرملة، و"ع.أ.أ" 77 عاما، بنها.

أما المتوفى بمستشفى كفر شكر المركزي فهي "ن.ح.ي" 76 عاما شبين القناطر.

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