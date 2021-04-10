3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

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3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي
السبت 10/أبريل/2021 - 11:26 م
علي خلاف
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يبحث مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، تعويض رحيل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
بدائل فرجاني ساسي في الزمالك
ولم يحسم مسؤولو الزمالك ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بعد فشل المفاوضات بسبب الخلافات المالية.
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء يمتلكوا ثلاثة بدائل لتعويض رحيل فرجاني ساسي المحتمل في نهاية الموسم الجاري.
وأوضح المصدر أن محمد عبد العاطى لاعب وسط وادى دجلة، ونجم وسط المقاولون العرب محمد مجلى، بالإضافة إلى
نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز على طاولة الزمالك لتعويض رحيل ساسي.
وتابع المصدر أن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع الثنائي نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، ومحمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة تمهيدا لحسم المفاوضات بشكل رسمي.
وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، طلب ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
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