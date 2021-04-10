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3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

السبت 10/أبريل/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، تعويض رحيل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

بدائل فرجاني ساسي في الزمالك 

ولم يحسم مسؤولو الزمالك ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بعد فشل المفاوضات بسبب الخلافات المالية.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء يمتلكوا ثلاثة بدائل لتعويض رحيل فرجاني ساسي المحتمل في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن محمد عبد العاطى لاعب وسط وادى دجلة، ونجم وسط المقاولون العرب محمد مجلى، بالإضافة إلى
 نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز على طاولة الزمالك لتعويض رحيل ساسي.

وتابع المصدر أن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع الثنائي نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، ومحمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة تمهيدا لحسم المفاوضات بشكل رسمي.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، طلب ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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