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مخرج "فارس بلا جواز": انتهينا من 23 حلقة

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:11 ص
مسلسل فارس بلا جواز
مسلسل فارس بلا جواز
داليا الحسين
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قال المخرج معتز حسام، مخرج مسلسل "فارس بلا جواز"، إن مشاركته مع الفنان مصطفى قمر في المسلسل الكوميدي "فارس بلا جواز" فرصة كبيرة وعظيمة، متوقعا أن يحصد المسلسل إعجاب الكثير من المشاهدين، لذلك بذل فيه الكثير من الجهد.

وتوقع "حسام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن ينتهي تصوير أحداث مسلسل "فارس بلا جواز" منتصف رمضان، حيث تم الانتهاء من تصوير 23 حلقة، وهناك الكثير من الحلقات جاهزة للعرض.

وأوضح مخرج مسلسل "فارس بلا جواز"، أن العمل مستمر بطريقة جيدة ويتم التصوير بالتوازي مع المونتاج.

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