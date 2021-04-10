بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

قام المدافع الدولي الإسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة بتوبيخ حكم مباراة فريقه اليوم أمام ريال مدريد والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض.





وفاز ريال مدريد على برشلونة مساء اليوم السبت بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض بقمة مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.





وبعد نهاية المباراة قام بيكيه الذي كان متواجدا على مقاعد البدلاء بالتوجه لحكم اللقاء مانزانو وقامو بتوبيخه اعتراضا منه على بعض القرارات التي ارتكبها ضد فريقه.





ولم يشارك بيكيه في مباراة اليوم حيث تواجد على مقاعد البدلاء للفريق الكتالوني ولم يستعين به رونالد كومان طوال الـ90 دقيقة.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 66 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي سيواجه مضيفه ريال بيتيس غدًا الأحد بينما توقف رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث.