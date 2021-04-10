Advertisements

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

السبت 10/أبريل/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قام المدافع الدولي الإسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة بتوبيخ حكم مباراة فريقه اليوم أمام ريال مدريد والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض.

وفاز ريال مدريد على برشلونة مساء اليوم السبت بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض بقمة مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وبعد نهاية المباراة قام بيكيه الذي كان متواجدا على مقاعد البدلاء بالتوجه لحكم اللقاء مانزانو وقامو بتوبيخه اعتراضا منه على بعض القرارات التي ارتكبها ضد فريقه.

ولم يشارك بيكيه في مباراة اليوم حيث تواجد على مقاعد البدلاء للفريق الكتالوني ولم يستعين به رونالد كومان طوال الـ90 دقيقة.
ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 66 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي سيواجه مضيفه ريال بيتيس غدًا الأحد بينما توقف رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث.

أخبار تهمك

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ ينشر برومو برنامج "رامز عقله طار"

منذ ساعة الا ربع

نجم ريال مدريد: الفوز بالكلاسيكو لا يعني التتويج بالليجا

منذ 38 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ ساعة و 9 دقيقة

3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

منذ نصف ساعة

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يتراجع عن قراره عقب مباراة تونجيث السنغالي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتمسك بالصفقة السوبر في الأهلي

منذ ساعة

نجم ريال مدريد أفضل لاعب في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

11:27 م

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

10:22 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج