شاهد.. مزارعون: حظر تصدير الفول البلد تسبب في تراجع الأسعار

قال عدد من المزارعون إن قرار حظر وزارة التجارة والصناعة تصدير الفول البلدى الحصى والمدشوش لمدة 3 أشهر، بهدف الحفاظ على مخزون استراتيجى خلال شهر رمضان، له تأثير السلبى للقرار الذى اعتبره المزارعون سببا فى خسائر للمحصول الذى انخفض سعره إلى 1200 جنيه للطن.





من جانبه، علق الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن مصر تستورد 70 % من احتياجاتها من الفول، و30 % من حجم الإنتاج يضخ فى السوق المحلى، لافتا الى أن سعر الطن كان يصل لـ 3 آلاف جنيه، ولمن بعد إغراق الأسواق بالفول المستورد انخفض السعر الى 1200 جنيه رغم جودة الإنتاج المحلى فى حين يباع المستورد بـ 1000 جنيه للطن.



