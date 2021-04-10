Advertisements

سيرجيو روبيرتو: لم يحالفنا التوفيق اليوم أمام ريال مدريد

السبت 10/أبريل/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قال سيرجيو روبيرتو لاعب برشلونة إن فريقه حاول كثير في مباراة اليوم أمام ريال مدريد من أجل الخروج متعادلا لكنه لم يحالفه التوفيق.

وفاز ريال مدريد على برشلونة مساء اليوم السبت بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض بقمة مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"حاولنا حتى النهاية، كانت الفرصة الأخيرة من المؤسف لم تدخل الكرة، لكننا سنواصل القتال من أجل هذا الدوري".

وتابع :"اجئت من قرار مانزانو الذي اتخذه بسرعة في لقطة ركلة الجزاء لبرايثوايت، نعم كان هناك مسك من جانب ميندي".

وزاد :"من المؤسف أن لا نخرج بالتعادل من المباراة وخاصة من الفرصة الأخيرة التي تصدت لها العارضة".

وواصل :"كان لدينا الوقت للتعديل وتسجيل هدف الفوز لكن لم يحالفنا الحظ خصوصًا في آخر هجمة".

واختتم حديثه :"لمألعب منذ فترة طويلة، أحسست بأني بشكل جيد اليوم، غايتي هي مساعدة الفريق".

أخبار تهمك

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتمسك بالصفقة السوبر في الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ ينشر برومو برنامج "رامز عقله طار"

منذ أقل من ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

نجم ريال مدريد: الفوز بالكلاسيكو لا يعني التتويج بالليجا

منذ أقل من ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

منذ 40 دقيقة

كارتيرون يتراجع عن قراره عقب مباراة تونجيث السنغالي

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد أفضل لاعب في الكلاسيكو

منذ ساعة

تصريحات مثيرة من مدرب تونجيت بعد الخسارة من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

11:27 م

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

10:22 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج