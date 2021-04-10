سيرجيو روبيرتو: لم يحالفنا التوفيق اليوم أمام ريال مدريد

قال سيرجيو روبيرتو لاعب برشلونة إن فريقه حاول كثير في مباراة اليوم أمام ريال مدريد من أجل الخروج متعادلا لكنه لم يحالفه التوفيق.





وفاز ريال مدريد على برشلونة مساء اليوم السبت بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض بقمة مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.





وأضاف عقب نهاية المباراة :"حاولنا حتى النهاية، كانت الفرصة الأخيرة من المؤسف لم تدخل الكرة، لكننا سنواصل القتال من أجل هذا الدوري".





وتابع :"اجئت من قرار مانزانو الذي اتخذه بسرعة في لقطة ركلة الجزاء لبرايثوايت، نعم كان هناك مسك من جانب ميندي".





وزاد :"من المؤسف أن لا نخرج بالتعادل من المباراة وخاصة من الفرصة الأخيرة التي تصدت لها العارضة".





وواصل :"كان لدينا الوقت للتعديل وتسجيل هدف الفوز لكن لم يحالفنا الحظ خصوصًا في آخر هجمة".





واختتم حديثه :"لمألعب منذ فترة طويلة، أحسست بأني بشكل جيد اليوم، غايتي هي مساعدة الفريق".