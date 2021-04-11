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شاهد.. سفير تونس بالقاهرة: سندعم مصر في ملف سد النهضة بمجلس الأمن

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:30 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
شيماء حسن
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علق السفير محمد بن يوسف، سفير تونس في القاهرة، على زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر في أول زيارة رسمية له.

وقال "بن يوسف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن يكون الرئيس السيسي في مقدمة المستقبلين للرئيس التونسي يعبر عن عمق الروابط التي تجمع تونس بالشقيقة مصر".

وأضاف سفير تونس في القاهرة: "سعداء بحفاوة استقبال الرئيس التونسي والزيارة شهدت حفاوة كبيرة تتوافق مع العلاقات الطبية بين البلدين، وكأن الرئيسين يعرفان بعضهما البعض من سنوات وتحدثا بكل روح أخوية وبكل صدق وهذه هي الروح التي سادت كل أجواء الزيارة ".

وأكد أن تونس تدعم مصر في ملف الأمن المائي وستدعم عدالة القضية المصرية في ملف سد النهضة في مجلس الأمن الدولي، مستطردًا "ما يهم أمن مصر هو ما يهم أمن كل شعوب الدول العربية".

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية أشار إلى أن مصر وتونس تدعمان الاستقرار في ليبيا، متابعًا "نرافق الليبيين للمرور بهذه المرحلة الانتقالية حتى يتم الاستحقاق الانتخابي في نهاية ديسمبر وتكون ليبيا قادرة على وضع مؤسساتها الدائمة".

وبشأن حرص الرئيس التونسي على زيارة قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أوضح السفير التونسي في القاهرة "هذا زعيم عربي استثنائي وتعلمنا الكثير على يده".

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