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شاهد.. زاهي حواس: "اكتشفنا 3 كيلو لحمة مجففة في المدينة المفقودة"

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:29 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
داليا الحسين
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، إن عالمة آثار متخصصة في العصر الذهبي تدعى "بيتسي بريان" أشادت باكتشاف المدينة المفقودة ووصفته بأنه ثاني أهم اكتشاف بعد مقبرة توت عنخ آمون، مشيرا إلى أن طهي اللحوم في مصر القديمة يحدث مثلما يحدث في الريف من غلي اللحم في المياه وتجفيفها.

وأضاف "حواس"، خلال أول حوار له من قلب "المدينة المفقودة" بالأقصر مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عملية ترميم المدينة ستبدأ الشهر المقبل، وأن الفخار المكتشف في المدينة يعود لـ3 آلاف سنه ونتعرف عليه بمجرد النظر اليه، مؤكدًا أنه اكتشف أواني لتخزين اللحوم، وإن المصري القديم كان يجفف اللحوم حتى يأكلها في القصر، قائلا "اكتشاف 3 كيلو من اللحوم المجففة، كما كان هناك عيد "حبست" ويحتفل به الملوك ويظهر قوته كل 30 عام".

وتابع وزير الآثار السابق: "أنه تم اكتشاف مقبرة تعود للأسرة الـ26 أي عام 500 قبل الميلاد، وهذه المقابر كاملة ولن تمس ويتم دعمها لانها من الطوب اللبن".

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