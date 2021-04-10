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قساوسة ينظفون قطعة أرض تقع بين مسجد وكنيسة لتجهيزيها لصلاة التراويح ببني سويف

السبت 10/أبريل/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورًا يفيد بقيام قساوسة كنيسة "درب العيد" في محافظة بني سويف يرافقهم عددًا من شباب الكنيسة في تنظيف الشارع لتجهيزه واستخدامه في صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم، متضمنًا صورة لإثنين من القساوسة يرافقهم عدد من الشباب يحاولون تنظيف الشارع وتسويته من الأتربة والحجارة ورشه".

وجاء المنشور كالتالي: "دى حتة وراء كنيسة وقصادها مسجد، فالأخوة القساوسة عرفوا إن المسلمين هايصلوا التراويح فى الشارع قصاد المسجد عشان التزاحم، طلعوا ومعاهم شباب الكنيسة نظفوا الحتة اللى خلف الكنيسة كلها وساووا الارض والشارع قصاد المسجد ورشوها ميه، مشاهد فقط فى مصر".

و قال القس ارسانيوس القمص مقار راعي كنيسة السيدة العذراء بمنطقة "درب العيد" بمدينة بني سويف، إن الكنيسة تربطها علاقات تعاون ومودة ومحبة وثيقة بجميع سكان المنطقة من الأخوة المسلمين، وهناك تعاون مستمر مع أهالي المنطقة ومسجد السيدة حورية ومسجد عمر بن عبد العزيز، في العديد من المشروعات العامة ومشروعات خدمة أهالي المنطقة.

وأضاف، ان الصورة المتداولة هي صورة خاصة بمبادرة بني سويف جميلة منذ حوالي عامين عندما شارك شباب الكنيسة مع شباب المنطقة من الأخوة المسلمين بالتعاون مع محافظة بني سويف ومسجد عمر بن عبد العزيز ومسجد السيدة حورية في مبادرة بني سويف جميلة، وأثناء المبادرة شاركت مع القمص اثناسيوس فوزي أخي في الخدمة في الكنيسة وشباب المنطقة من المسلمين والأقباط في تنظيف الشارع ورفع المخالفات لتشجيع الجميع علي المشاركة في المبادرة".

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