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الإسكان: إنفاق 240 مليار جنيه على محطات تحلية المياه خلال 5 أعوام

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:10 ص
سيد إسماعيل
سيد إسماعيل
داليا الحسين
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قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم إنفاق 240 مليار جنيه على مشروعات محطات تحلية المياه خلال السنوات الخمس الأخيرة، حين كان يتم إنفاق 10 % فقط من هذا المبلغ من قبل على مشروعات التحلية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد 90 محطة تحلية بطاقة 1.3 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، موضحا أن هذه مصادر جديدة للمياه وليست بديلة للنيل.

ولفت إلى أن هناك خطة لتحلية المياه خلال الـ 3 عقود المقبلة، مؤكدا أنه لا توجد تنمية دون مياه، وكل المدن الجديدة على ساحل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر بها خطة ليكون اعتمادها الأساسي على مياه التحلية.

وأردف سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أنه يتم المحافظة على كل متر من المياه إلى جانب حسن استغلاله، لافتا إلى أن هناك إعادة استخدام آمن للصرف الصحي ولم يعد كما كان من قبل حيث كانت تلقى في الأنهار والمصارف.

وأشار إلى أن مصر باتت رائدة في استخدام في مياه المصارف، موضحا أن مصر لا تبخل باستثمارات بالمليارات من أجل مشروعات تحلية المياه.

وأوضح سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن تكلفة محطة بحر البقر 22 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 5.6 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

واستطرد نائب وزير الإسكان، محطة الحماة مخطط لها إنتاج 6.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بأعلى المواصفات العالمية، وذلك لخدمة المشروعات الزراعية الكائنة بغرب جمهورية مصر العربية إلى جانب مناطق الدلتا.

وأكد سيد إسماعيل، أنه تم الانتهاء من 60 محطة صرف صحي خلال عام ونصف العام، حتى تكون المجاري المائية في أفضل حالاتها ومن ثم المحافظة على مياه نهر النيل.

وشدد على أنه تم تأمين احتياجات العاصمة الإدارية من المياه لـ 8 سنوات مقبلة، مردفًا: «توجد خطة لتأمين احتياجات العاصمة الجديدة من المياه لمدة 4 عقود».

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