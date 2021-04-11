أحمد موسى: انهيار سد النهضة قنبلة نووية مائية تهدد السودان ومصر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن انهيار سد النهضة بمثابة قنبلة نووية مائية، تهدد ملايين السودانيين والمصريين.





وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مخاطر انهيار سد النهضة على السودان 5 أضعاف تلك الواقعة على مصر.



