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أحمد موسى: انهيار سد النهضة قنبلة نووية مائية تهدد السودان ومصر (فيديو)
الأحد 11/أبريل/2021 - 04:45 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن انهيار سد النهضة بمثابة قنبلة نووية مائية، تهدد ملايين السودانيين والمصريين.
وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مخاطر انهيار سد النهضة على السودان 5 أضعاف تلك الواقعة على مصر.
وأكد الإعلامي، أن تضرر أي بيت أو مواطن سوداني هو ضرر لبيت ومواطن مصر، مؤكدًا أن الخبراء والمتخصصين أجمعوا على أن هناك مشاكل فنية في سد النهضة، موضحا أن خبير فرنسي أشار إلى احتمالية انهيار السد الإثيوبي، ما أكدته إثيوبيا نفسها عندما خفضت عدد التوربينات العاملة بالسد.
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