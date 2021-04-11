اليوم.. "مشروعات البرلمان" تناقش اتفاقية مع ألمانيا

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعين لها، اليوم الأحد، حيث يناقش الاجتماع الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23122020 و24122020.





وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (أسيوط - المنيا) وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما، بحضور السادة النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين.





ومن المُقرر أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأحد، ولمدة يومين متتالين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.