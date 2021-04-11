عضو "إعلام النواب": وقف مسلسل الملك احترام للمشاهد

قالت النائبة شيماء حلاوة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، تعليقا على قرار وقف مسلسل الملك أحمس، والذي جاء عقب الجدل الكبير الذي أثير حوله بعد طرح "البرومو" الدعائي للمسلسل، الذي ظهر به أخطاء سواء على مستوى الأحداث أو التفاصيل التاريخية، أو الأزياء في تلك الفترة الزمنية.





وأضافت "حلاوة" في تصريح لبوابة "الفجر": "احترمت كثيرًا قرار المنتج بتعليق المسلسل إلى أن تتم مراجعته، لأن الهدف من وقف العمل الرمضاني هو الاتقان واحترام المشاهد الذي يتابع تلك الأعمال، خاصة وأن الفن مرآة المجتمع، لذلك يمثل قرار الوقف قدوة في الاهتمام بالجودة والدقة المطلوبة في العمل".





وأكدت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن مصر تشهد تقدما في كافة المجالات الفنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ولا تهتم بمجال واحد فقط بل تعطي أولوية لكافة المجالات، حتى تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها.





وكان المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكد وقف مسلسل "الملك" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والاثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان المقبل.





ومسلسل "الملك" قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.