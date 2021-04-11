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اليوم .. "خطة البرلمان" تناقش طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:56 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
دينا إبراهيم
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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعين لها، اليوم الأحد، حيث يناقش الاجتماع الأول طلب إحاطة مُقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عدم توفير اعتماد مالي لشراء قطع أراضي لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، لتغيير شكل الريف المصري ما يتسبب في تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، طلب إحاطة مُقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن عدم الإخطار بحجم الاعتمادات المالية والميزانيات الواردة لمحافظة الدقهلية.

ومن المُقرر أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأحد، ولمدة يومين متتالين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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طلبات إحاطة حياة كريمة بوابة الفجر الفجر

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