Advertisements

بعد إنقاذ طفلة.. عمرو أديب: "بين الحياة والموت لحظة وياريت الناس تفهم"

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:00 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول لإتقاذ طفلة مختنقة بإحدى مستشفيات فلسطين، قائلا: "من فترة مشفتش فيديو أثر فيا بهذا الشكل".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "ربك لما يشاور، ويأذن أن الأزمة تتحل، متابعا: "ربك كبير، والواحد جسمه بيقشعر لما بيشوف لحظات زي دي".

وتابع، "لو الناس تتعلم أنها لحظة بين الحياة والموت، بين وجودك وعدم وجودك"، موجها التحية للأطباء، قائلا: "هما ملائكة الرحمة فعلا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب عن رحيل معتز مطر عن الشرق: "مش عايزين يتقلوا على تركيا"

منذ أقل من ساعتين

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى: انهيار سد النهضة قنبلة نووية مائية تهدد السودان ومصر (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يوجه طلبا عاجلا إلى إدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 17 ساعة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

منذ نصف ساعة

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الفجـر" تحاور أصغر ناجٍ من "قطار الموت" بالبدرشين (فيديو)

"بسبب مروحة سقف".. مطرب مهرجانات شهير بين الحياة والموت

"أغلى من الياقوت".. أحمد مكي يغرد خارج السرب (فيديو)

عمرو أديب ينعي نجم الزمالك السابق: "لما حد في سن صغير بيموت.. الدنيا بتتهز"

ملاك الطب.. مجدى يعقوب قلب مصر

عمرو أديب يهين أمير قطر على الهواء (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

05:21 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

12:31 ص

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج