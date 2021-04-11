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بعد إنقاذ طفلة.. عمرو أديب: "بين الحياة والموت لحظة وياريت الناس تفهم"
الأحد 11/أبريل/2021 - 05:00 ص
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول لإتقاذ طفلة مختنقة بإحدى مستشفيات فلسطين، قائلا: "من فترة مشفتش فيديو أثر فيا بهذا الشكل".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "ربك لما يشاور، ويأذن أن الأزمة تتحل، متابعا: "ربك كبير، والواحد جسمه بيقشعر لما بيشوف لحظات زي دي".
وتابع، "لو الناس تتعلم أنها لحظة بين الحياة والموت، بين وجودك وعدم وجودك"، موجها التحية للأطباء، قائلا: "هما ملائكة الرحمة فعلا".
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