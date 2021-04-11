بعد إنقاذ طفلة.. عمرو أديب: "بين الحياة والموت لحظة وياريت الناس تفهم"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول لإتقاذ طفلة مختنقة بإحدى مستشفيات فلسطين، قائلا: "من فترة مشفتش فيديو أثر فيا بهذا الشكل".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "ربك لما يشاور، ويأذن أن الأزمة تتحل، متابعا: "ربك كبير، والواحد جسمه بيقشعر لما بيشوف لحظات زي دي".



