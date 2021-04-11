Advertisements

"آثار البر الغربي": هذه توقعاتنا لاكتشافات الجزء الغربي من المدينة الذهبية

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:31 ص
المدينة الذهبية
المدينة الذهبية
شيماء حسن
Advertisements
كشف فتحي ياسين، مدير آثار البر الغربي في الأقصر، عن تفاصيل الكشف عن المدينة الذهبية أو مدينة "إشراقة آتون" من عصر الأسرة الـ18 في العصر الذهبي للملك أمنحوتب الثالث.

وقال "ياسين" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هذه المدينة قد تضيف للتاريخ والحضارة المصرية الكثير والكثير.

وأضاف مدير آثار البر الغربي في الأقصر: "أن يكون هناك مدينة بهذا الحجم وهذا التخطيط بأجزاء سكنية ويتم العثور فيها على المواد التي تم تخزينها في عصر الملك امنحوتب الثالث، وهناك توقعات بأن يكون لهذه المدينة امتداد لها من الناحية الغربية والشمالية على بعض أمتار قد يكون هناك المعبد الخاص بأمنحوتب الثالث، فالجزء المكتشف ممتد له جدران ثانية وقد يكون الجزء الأكبر منها من الناحية الغربية".

واستطرد: "قد يكون هناك القصر الملكي نفسه، أو قد يكون هناك ملحقات أخرى خاصة بكل ما يلزم الملك وحاشيته من معيشة، كما أن هذه المدينة أعيد إعمارها مع توت عنخ آمون وقد يكون فيها أجزاء خاصة به".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المدينة الذهبية البر الغربي

أخبار تهمك

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 7 ساعات

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 19 ساعة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يوجه طلبا عاجلا إلى إدارة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب عن رحيل معتز مطر عن الشرق: "مش عايزين يتقلوا على تركيا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

منذ ساعتين

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

من صفحات التاريخ.. "إسنا" مدينة السمكة والعدس وملجأ العصيان ضد العثمانيين

الانتهاء من ترميم وتنظيف سقف معبد إسنا

الآثار: الانتهاء لأول مرة من التوثيق الفوتوغرافي لمعبد الإله الفخراني

انتقادات لتمثال رمسيس المقام حديثًا أمام معبد الأقصر.. و"الفجر" تكشف الحقيقة (صور)

الآثار: البدء في ترميم تمثال أوزيري جديد للملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر

تجميع أجزاء تمثال الملك أمنحتب بمعبد الأقصر وبدء ترميمه قريبًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

05:21 ص

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

12:31 ص

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج