"آثار البر الغربي": هذه توقعاتنا لاكتشافات الجزء الغربي من المدينة الذهبية

كشف فتحي ياسين، مدير آثار البر الغربي في الأقصر، عن تفاصيل الكشف عن المدينة الذهبية أو مدينة "إشراقة آتون" من عصر الأسرة الـ18 في العصر الذهبي للملك أمنحوتب الثالث.





وقال "ياسين" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هذه المدينة قد تضيف للتاريخ والحضارة المصرية الكثير والكثير.





وأضاف مدير آثار البر الغربي في الأقصر: "أن يكون هناك مدينة بهذا الحجم وهذا التخطيط بأجزاء سكنية ويتم العثور فيها على المواد التي تم تخزينها في عصر الملك امنحوتب الثالث، و هناك توقعات بأن يكون لهذه المدينة امتداد لها من الناحية الغربية والشمالية على بعض أمتار قد يكون هناك المعبد الخاص بأمنحوتب الثالث، فالجزء المكتشف ممتد له جدران ثانية وقد يكون الجزء الأكبر منها من الناحية الغربية".



