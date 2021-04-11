عمرو أديب: رامز جلال أصبح "طقسًا رمضانيًا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن برنامج المقالب للفنان رامز جلال هو الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن برنامج رامز جلال برعاية هيئة الترفية السعودية هذا العام.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "أنا مستبعد أن يكون المستشار تركي آل الشيخ أحد ضحايا رامز جلال"، لافتا إلى أن هناك تسريبات تفيد بأن عدد كبير من ضيوف رامز جلال ينتمون للوسط الكروي.



