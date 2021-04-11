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زاهي حواس": اكتشاف "المدينة الذهبية" الأعظم في حياتي (فيديو)
الأحد 11/أبريل/2021 - 02:36 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق وعالم المصريات، أن كشف المدينة المفقودة هو أهم واعظم كشف أثري له، ويأمل في أن يكون امتداد المدينة يخص توت عنخ آمون، موضحًا أن هذا الكشف هز العالم، وأهميته أهم من اكتشاف بئر بترول.
وأضاف "حواس"، خلال أول حوار له من قلب "المدينة المفقودة" بالأقصر مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم اكتشاف الكثير من الأماكن الصناعية في المدينة المفقودة، حيث إنه تم اكتشاف أماكن لتصنيع نعل الجسم وعزل الملابس والكتان ووجدنا صنارات الصيد، واكتشاف 100 قالب لصناعة التمائم الأثرية والتي كانت تستعمل في القصر، وتم اكتشاف كميات كبيرة من الأحجار شبه الكريمة، كما أنه تم اكتشاف أضخم إناء فخاري للتخزين في الدولة الحديثة، متوقعًا أن يتسمر اكتشافات للمدينة لتصل لـ3 كيلو متر.
وأوضح وزير الآثار السابق، أن الاكتشافات من المدينة المفقودة به سلوكيات واشياء نستخدمها الآن، وهي تكشف مدى ارتباط تاريخنا بالتاريخ المصري القديم، أن الكشف عن المدنية المفقودة بالأقصر "إشراقة آتون" هي كشف غريب ويحدث لأول مرة، أنه أضخم مدينة أثرية حتى الآن، منوهًا على أن ما كشف عن هذه المدينة هو فريق مصر 100%، أنه بمثل هذه الاكتشافات بدأنا نعرف تاريخنا، وننتظر اكتشاف من طريق الكباش.
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