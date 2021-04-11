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مفاجآت جديدة في اعترافات متحرش "أتوبيس الجيزة": "زوجاتي بيرفضوني فبعاكس بنات الجامعة"

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة، في واقعة تحرش رجل أربعيني ويدعى "عمرو.ع" مهندس بفتاة داخل "أتوبيس الجيزة".

وأوضحت التحقيقات مع المتهم، أنه كان دائم الذهاب عند سور الجامعة، لمشاهدة الطالبات لإشباغ رغبته الجنسية، ولكن كان لا يمارس العادة السرية أمام الطالبات ولذلك يصعد "الأتوبيسات" لممارستها، حتى لا يفتضح أمره.

وأضافت، أنه بالرغم من زواج المتهم بسيدتين وحتى الآن على ذمته، ولديه 5 أطفال، إلا أنه كان هناك خلافات زوجية كثيرة معهن، ويرفضون إقامة علاقة معه،  فكان يترك المنزل من حين لآخر، ويلجأ لهذه الطريقة لإشباع رغباته الجنسية.

واعترف المتهم "عمرو"  في وقت سابق، بإرتكابه الواقعة، وفي يوم  الواقعة استقل "الأتوبيس" من مكان مسكنه بالهرم، وكان عدد الركاب قليلا، فاستغل هذه الفرصة، لممارسة الفعل الفاضح، وشاهد تلك الفتاة تجلس بمفردها  في المقعد المجاور له، فتحرش بها عن طريق ممارسة الفعل الفاضح أمامها، ولكن الفتاة صرخت، وتدخل الركاب وحاولوا إنزاله.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يدعى "عمرو"،  ويعمل مهندس ويبلغ من العمر ٤٠ عامًا.

الفتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة
وأدلت الفتاة "دعاء. أ" بأقوالها أمام النيابة، موضحة أنها استقلت "الأتوبيس" من منطقة مشعل متجه إلى الجيزة، كانت جالسه في المقعد المقابل للمتحرش، وأثناء سير "الأتوبيس" كان المتهم يتحرش بيها وينظر إليها كثيرًا، حتى فتح "سوسته البنطلون" -دون أن ينتبه الركاب- فحاولت تصويره لإثبات الواقعة، وأبلغت الركاب للإمساك به، ولكنهم حاولوا تهدئتها قائلين: "استري عليه" وأنزلوه من الحافلة.

وتابعت: "قررت أخذ حقي وأبلغ عنه، بعد هروبه من الأتوبيس".

قاضي المعارضات يحبس المتهم
إلى ذلك، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح  الجيزة، استمرار حبس المتهم "عمرو"، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة تدعى "دعاء.أ" داخل أتوبيس بدائرة قسم الأهرام

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على "متحرش الاتوبيس" بعد تداول مقطع فيديو له بمواقع التواصل الاجتماعي، أثناء استغاثة إحدى السيدات من تحرش المتهم بها.

ونجحت الأجهزة من كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا مقطع فيديو لسيدة تستقل أحد وسائل النقل العام "أتوبيس" وتقوم بتصوير أحد الأشخاص وتنهره لقيامه بالإتيان بأفعال منافية للآداب حال جلوسه على أحد المقاعد بالجهة الأخرى منها، واستغاثتها بالركاب وإخبارهم بسوء تصرفه، فقاموا بإنزاله من الأتوبيس على إثر ذلك.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد السيدة المشار إليها وتم التواصل معها هاتفيًا وقررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه حال استقلالها للأتوبيس من محطة مشعل بشارع الأهرام متجهة إلى الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأتوبيس محل الواقعة وبمناقشة السائق أيد ما جاء بأقوال الشاكية.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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