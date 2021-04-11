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نباش يتعدى على عامل نظافة بسلاح أبيض في الإسكندرية

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:25 ص
مديرية أمن الإسكندرية
مديرية أمن الإسكندرية
دينا حسن- محمد رجب
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أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر، القائمة بأعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، إصابة أحد السائقين لدى الشركة بجرح قطعي باستخدام سلاح أبيض (كتر) من أحد النباشين.

وأوضح البيان الذي صدر مساء السبت، أنه أثناء وجود إحدى سيارات الكشف المثبته بشارع محمد نجيب والخاصة بمنظومة الجمع السكني بالصفارة الجديدة والتي تسعي للحد من ظاهرة النباشين، قام أحد النباشين بالاعتداء على عامل النظافة الموجود بجوار السيارة، وقام بالصعود أعلى سيارة الشركة لفرز القمامه من أعلاها.

ولفت البيان إلى أن قائد السيارة حاول إنزال النباش إلا أن الأخير تعدى عليه بجرح قطعي في يده، وتم إخطار قسم منتزة أول بالواقعة، وأنه يوجد استجابه سريعة من وحده المباحث وجاري تمشيط المنطقة للبحث عن الجاني، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة من خلال إدارة الشئون القانونية بالشركة.

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