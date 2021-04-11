نباش يتعدى على عامل نظافة بسلاح أبيض في الإسكندرية

أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر، القائمة بأعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، إصابة أحد السائقين لدى الشركة بجرح قطعي باستخدام سلاح أبيض (كتر) من أحد النباشين.





وأوضح البيان الذي صدر مساء السبت، أنه أثناء وجود إحدى سيارات الكشف المثبته بشارع محمد نجيب والخاصة بمنظومة الجمع السكني بالصفارة الجديدة والتي تسعي للحد من ظاهرة النباشين، قام أحد النباشين بالاعتداء على عامل النظافة الموجود بجوار السيارة، وقام بالصعود أعلى سيارة الشركة لفرز القمامه من أعلاها.



