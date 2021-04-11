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لماذا تعد "المدينة الذهبية" من أهم الاكتشافات بعد توت عنخ آمون؟ خبير أثري يُجيب (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:46 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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قال خالد سعد، الخبير الأثري، إن اكتشاف المدينة المفقودة في الأقصر من أهم اكتشافات الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يقدم معلومات جديدة ومذهلة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "سعد" في حواره عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنه لأول مرة يتم اكتشاف مدينة سكنية خاصة بأنظمة الحياة وأنماطها وشكلها عند المصري القديم.

وتابع الخبير الأثري، أن هذه المدينة ستعطينا معلومات عن شكل الجدران والحوائط، وما تم اكتشافه هو ربع المدينة فقط، ولا يزال هناك توسعات وستتوالى الاكتشافات الأخرى، لأنه لا يزال هناك أجزاء كبيرة باقية منها.

واستطرد: "تم اكتشاف كميات كبيرة من أواني التخزين ونماذج غذائية، كما تم دراسة عدد المساكن والأنشطة وعدد السكان وعمل نوع من أنواع الدراسات لمحتوياتها الأثرية".

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