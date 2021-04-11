ياسر جلال: اخترت "ضل راجل" من بين 50 سيناريو





أكد النجم ياسر جلال، أنه كان لازمًا عليه أن يدقق اختياراته لرمضان 2021 بعد نجاح مسلسل الفتوة العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل ويذاع على قناة الحياة، أنه قرأ ما يقرب من 50 سيناريو حتى استقر فى النهاية على سيناريو مسلسل "ضل راجل".







وأكد النجم ياسر جلال، أن المسلسل مكتوب بشكل جيد وبه مجهود عظيم من الجميع.





"ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.



