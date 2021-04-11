شاهد.. وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر يعلق زينة رمضان

كشف القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن تفاصيل تعليقه لزينة رمضان في الشارع أمام مقر المطرانية.





وقال "أديب" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "إحنا في وطن واحد ونسيج واحد وكل الشعب المصري بكل أطيافه كانوا يجلسون على موائد الإفطار التي تجمع جميع طوائف المصريين".





وأضاف وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر: "إذا كنا حرمنا من حفلات الإفطار، فقررنا إدخال البهجة بتعليق الزينة كما هو معتاد كل سنة، كما وزعنا الفوانيس على الأطفال في الأحياء الشعبية".





وتابع: "الناس كانت مبسوطة وفرحانة وكان جو جميل، شوفناه كلنا ودي الحاجة الجديدة اللي قمنا بها هذا العام".