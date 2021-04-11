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وزير الري: نستعد للسيناريو الأسوأ في أزمة سد النهضة (فيديو)
الأحد 11/أبريل/2021 - 01:31 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه يستعد دائما للسيناريو الأسوء في ملف سد النهضة، موضحا أن هناك مستويين لتصميمات سد النهضة، ومصر حصلت على المستوى الأول من التصميمات وكان به مشاكل.
وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر طالبت بالمستوى الثاني من التصميمات، ولكن الجانب الأثيوبي رفض، معلقا: "طالما رفضوا يبقا في مشكلة فنية وخايف يورهاني".
وتابع وزير الري، أنه لو هناك احتمال "واحد في المليون" لإنهيار السد، فأنهم سيعملون على الاحتياط من هذا الاحتمال، وسيتخذون كافة اجراءات الحماية، موضحا أنهم سينفذون سدود في منخفضات توشكى، وقنطرة حول السد العالي لتصريف المياه الزائد، لافتا إلى أن هذه الاجراءات ستكلف 20 مليار جنيه.
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