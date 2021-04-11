عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تصدر البيان اليومي

قفزت الإصابات اليومية لفيروس كورونا وكسرت حاجز الـ800 حالة، لأول مرة منذ انخفاض منحنى الإصابات في الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 600 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159054 حالة حتى اليوم.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 801 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 209677 من ضمنهم 159054 حالة تم شفاؤها، و12405 حالة وفاة.



