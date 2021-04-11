أمبر هيرد تشكر داعميها من المعجبين في قضيتها مع جوني ديب





أعربت الممثلة العالمية أمبر هيرد مقطع فيديو على Instagram عن امتنانها لجميع داعميها في نزاعها القانوني مع جوني ديب.





وقالت عبر فيديو بثته على حسابها بإنستجرام على الشاطئ: "أريد فقط أن أقول شكرًا جزيلاً لجميع مؤيدي عبر الإنترنت والمعجبين بي".





يذكر أن أمبر هرد، دخلت في نزاع قانوني مع زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب، حيث أنكر كل منهما مزاعم بعضهما البعض بقضية العنف المنزلي في عام 2018.





وزعمت أنها تلقت تهديدات بالقتل وفقدت العمل بعد اتهامها ديب بالإساءة، وفي 2020 سرقها معجبوه بشراسة على تويتر.



