Advertisements

أمبر هيرد تشكر داعميها من المعجبين في قضيتها مع جوني ديب

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أعربت الممثلة العالمية أمبر هيرد مقطع فيديو على Instagram عن امتنانها لجميع داعميها في نزاعها القانوني مع جوني ديب.

وقالت عبر فيديو بثته على حسابها بإنستجرام على الشاطئ: "أريد فقط أن أقول شكرًا جزيلاً لجميع مؤيدي عبر الإنترنت والمعجبين بي".

يذكر أن أمبر هرد، دخلت في نزاع قانوني مع زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب، حيث أنكر كل منهما مزاعم بعضهما البعض بقضية العنف المنزلي في عام 2018.

وزعمت أنها تلقت تهديدات بالقتل وفقدت العمل بعد اتهامها ديب بالإساءة، وفي 2020 سرقها معجبوه بشراسة على تويتر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير جوني ديب امبر هرد

أخبار تهمك

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

ممثل شهير لـ "محمد رمضان": "في فنانين مش لاقين فلوس وإنت بتستحمى بيها!"

منذ 37 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كارتيرون يوجه طلبا عاجلا إلى إدارة الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تصدر البيان اليومي

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك السابق يهاجم لاعبي الترجي ومولودية الجزائر

منذ أقل من ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تطورات جديدة في أزمة جوني ديب وآمبر هيرد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

12:31 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

11:27 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج