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أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-4-2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:24 ص
الدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم  الأحد 11-4-2021 بالبنوك، أول تعاملات الأسبوع وسط تحسن الاداء الاقتصادي المصري في ظل جائحة كورونا.

 سعر الدولار اليوم الأحد 11-4-2021

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

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