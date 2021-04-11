أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-4-2021
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11-4-2021 بالبنوك، أول تعاملات الأسبوع وسط تحسن الاداء الاقتصادي المصري في ظل جائحة كورونا.
سعر الدولار اليوم الأحد 11-4-2021
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
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