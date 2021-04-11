نجم الزمالك السابق يهاجم لاعبي الترجي ومولودية الجزائر









أبدى وائل القباني نجم الزمالك السابق غضبه مما حدث خلال مباراة الترجي التونسي أمام مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، وهو ما لم يصب في صالح الزمالك .





وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

ما حدث خلال المباراة ’’ تمثيلية واضحة ومتفق عليها ’’ ، وهو أمر لا يليق بإسم نادي الترجي ومكانته في القارة السمراء ، فقد أهدر لاعبوه فرص لا تُصدق أمام مرمى المولودية ، كما أن خط دفاع الفريق ترك مهاجمي المولودية في منطقة الجزاء ليسجلوا هدف التعادل بكل سهولة .



