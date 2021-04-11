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نجم الزمالك السابق يهاجم لاعبي الترجي ومولودية الجزائر

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أبدى وائل القباني نجم الزمالك السابق غضبه مما حدث خلال مباراة الترجي التونسي أمام مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، وهو ما لم يصب في صالح الزمالك .

وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
ما حدث خلال المباراة ’’ تمثيلية واضحة ومتفق عليها ’’ ، وهو أمر لا يليق بإسم نادي الترجي ومكانته في القارة السمراء ، فقد أهدر لاعبوه فرص لا تُصدق أمام مرمى المولودية ، كما أن خط دفاع الفريق ترك مهاجمي المولودية في منطقة الجزاء ليسجلوا هدف التعادل بكل سهولة .

واختتم القباني : لن ألقي باللوم على لاعبي الترجي والمولودية ، فلاعبي الزمالك أضاعوا فرصة التأهل بأنفسهم ، وفرطوا في العديد من النقاط التي كانت في المتناول ، مثل مباراة مولودية الجزائر في القاهرة ، و مباراة تونجيث في داكار .

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