"بيأكلوا لحمة نية وملح فقط".. استغاثة من أسرة لعلاج طفليها في ألمانيا (فيديو)

عرضت الإعلامية إيمان الحصري استغاثة أب للمسئولين بسبب حالة طفليه، حيث يعانيان من مرض نادر يجعلهم يتناولون اللحوم "نية" وملح فقط، كما أنهما يسمعان ولا يتحدثان.





وقال أحمد محمد مقصود، والد الطفلين في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "بقالنا 9 سنوات وعندي ولدين مصابين بمرض نادر بأنهم لا يأكلون إلا اللحمة النية والملح فقط، ووزن ابني فوق الـ120 كيلو".



