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"بيأكلوا لحمة نية وملح فقط".. استغاثة من أسرة لعلاج طفليها في ألمانيا (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:45 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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عرضت الإعلامية إيمان الحصري استغاثة أب للمسئولين بسبب حالة طفليه، حيث يعانيان من مرض نادر يجعلهم يتناولون اللحوم "نية" وملح فقط، كما أنهما يسمعان ولا يتحدثان.

وقال أحمد محمد مقصود، والد الطفلين في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "بقالنا 9 سنوات وعندي ولدين مصابين بمرض نادر بأنهم لا يأكلون إلا اللحمة النية والملح فقط، ووزن ابني فوق الـ120 كيلو".

وأضاف "قدرت أتواصل مع أحد الأطباء في ألمانيا وقالي إن هذه الحالة لها علاج، وقدمت مرتين على الفيزا واترفضت وصرفت فوق الـ40 ألف، وحالتهما صعبة جدًا ومحتاج من المسئولين يتدخلوا لأن القصة كلها مع السفير الألماني".

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بوابة الفجر الفجر إيمان الحصري

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