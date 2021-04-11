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ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مواجهة ريال مدريد لليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي وبرشلونة الإسباني اليوم السبت في كلاسيكو الأرض جعلت الملكي يتكبد خسائر هائلة.
ولفتت صحيفة ماركا الإسبانية أن إقامة مباراتين بتلك القوة على ملعب ريال مدريد بدون جماهير وجه ضربة قوية اقتصاديًا إلى الملكي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد كان يستطيع حصد 15 مليون يورو على الأقل و خلال 4 أيام فقط من خلال الحضور الجماهيري للمباراتين.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا تقام بدون جمهور بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مباراة ليفربول كانت ستضخ 10 ملايين يورو في خزائن ريال مدريد من حضور الجمهور على ملعب سانتياجو برنابيو بالإضافة إلى الأرباح القادمة من الجانب التجاري هناك.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مباراة برشلونة كانت ستحقق دخلًا أقل بسبب التذاكر الموسمية لكن بيعها يكون أسهل وكانت ستحقق دخلًا يقدر بنحو 5 ملايين لريال مدريد.

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