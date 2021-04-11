ممثل شهير لـ "محمد رمضان": "في فنانين مش لاقين فلوس وإنت بتستحمى بيها!"





عبر الفنان شريف خير الله، عن استيائه الشديد إزاء الفيديو المنتشر للنجم محمد رمضان الذي يظهر خلاله الأخير وهو يجلس في حمام السباحة الخاص بمنزله، ويلقي بالدولارات في المياه، بعد إلزامه بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.









وعلق خير الله، على الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك تدوينة قال فيها : "فنان بيستحمى بالفلوس.. وفنانين مش لاقين أي فلوس".









كان شريف خير الله، أعلن قبل أيام عن نيته العمل سائق تاكسي خوفا من تراكم الديون عليه.











