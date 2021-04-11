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"مكافحة كورونا": علاج المصابين بوصفات من مواقع التواصل الاجتماعي مصيبة

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة داخل العائلات، مشددا على أهمية أن يكون هناك حذر داخل المنزل مثل خارجه.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أي شخص يعاني من أعراض حتى لو بسيطة يجب أن يفصل نفسه عن باقي أفراد أسرته، مؤكدا أنه مازالت هناك قدرة في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات العزل على استيعاب حالات الإصابة.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن طوق النجاة والامان من فيروس كورونا هو الحصول على اللقاح، والالتزام بالاجراءات الاحترازية، مناشدا كل من هم فوق 18 عاما أن يسجل للحصول على اللقاح.

أما عن الجدل المثار حول لقاح "أسترازينكا"، أوضح أن عدد من أصيبوا بجلطات نتيجة الحصول على اللقاح بسيطة جدا، لافتا إلى أنه لم يريد أي حالة تجلط مع اللقاح في مصر، موضحا أنه يمكن من يحصل على لقاح "أسترازينكا" أن يجري تحليل نسبة تجلط بعد أسبوعين من حصوله على اللقاح كنوع من زيادة الاطمئنان، ولكنه لقاح آمن.

وحذر من تناول أدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "دي مصيبة ممكن تؤثر على صحة الإنسان.. الكوفيد ليس مرض قاتل، وليس مرض سهل يعالج من خلال السوشيال ميديا".

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