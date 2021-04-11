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الصحة تكشف عن تفاصيل حالة وائل الإبراشي وخالد النبوي

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:47 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، والفنان خالد النبوي المصابان بفيروس كورونا.

وقال "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن حالة "الإبراشي" تحسنت كثيرا، وقريبا سيظهر على الشاشة.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، أن الفنان خالد النبوي يتماثل للشفاء، واستغنى عن استخدام الأكسجين، وحالته مستقرة.

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وائل الإبراشي كورونا فيروس كورونا خالد النبوي

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