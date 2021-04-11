الصحة تكشف عن تفاصيل حالة وائل الإبراشي وخالد النبوي

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، والفنان خالد النبوي المصابان بفيروس كورونا.





وقال "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن حالة "الإبراشي" تحسنت كثيرا، وقريبا سيظهر على الشاشة.



