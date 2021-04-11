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علي جمعة يكشف عن برنامجه الجديد خلال شهر رمضان المبارك

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:59 ص
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
شيماء حسن
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كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عن برنامجه خلال شهر رمضان المبارك.

وقال "جمعة" خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن البرنامج اسمه مصر أرض الصالحين والذي يتحدث عن سيرة آل البيت والصحابة والتابعين وأولياء الله الصالحين".

وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق: "هذا البرنامج سيسلط الضوء على من لهم رؤية ونموذج معرفي ومشروع يطبقونه ومن لهم فهما عميقا لما يجري داخل البلاد".

وتابع: "لو لم أكن مصريا لو ودت أن أكون مصريا، فمصر تستحق الحب والعطاء والفخر بها، وعندما أشاهد الأهرامات وكيف بقيت راسخة سليمة متقنة تقاوم كل عوامل التعرية وتصرفات الأرض".

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