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علي جمعة يكشف عن برنامجه الجديد خلال شهر رمضان المبارك
الأحد 11/أبريل/2021 - 06:59 ص
شيماء حسن
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كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عن برنامجه خلال شهر رمضان المبارك.
وقال "جمعة" خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن البرنامج اسمه مصر أرض الصالحين والذي يتحدث عن سيرة آل البيت والصحابة والتابعين وأولياء الله الصالحين".
وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق: "هذا البرنامج سيسلط الضوء على من لهم رؤية ونموذج معرفي ومشروع يطبقونه ومن لهم فهما عميقا لما يجري داخل البلاد".
وتابع: "لو لم أكن مصريا لو ودت أن أكون مصريا، فمصر تستحق الحب والعطاء والفخر بها، وعندما أشاهد الأهرامات وكيف بقيت راسخة سليمة متقنة تقاوم كل عوامل التعرية وتصرفات الأرض".
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