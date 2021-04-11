علي جمعة يكشف عن برنامجه الجديد خلال شهر رمضان المبارك

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عن برنامجه خلال شهر رمضان المبارك.





وقال "جمعة" خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن البرنامج اسمه مصر أرض الصالحين والذي يتحدث عن سيرة آل البيت والصحابة والتابعين وأولياء الله الصالحين".





وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق: "هذا البرنامج سيسلط الضوء على من لهم رؤية ونموذج معرفي ومشروع يطبقونه ومن لهم فهما عميقا لما يجري داخل البلاد".





وتابع: "لو لم أكن مصريا لو ودت أن أكون مصريا، فمصر تستحق الحب والعطاء والفخر بها، وعندما أشاهد الأهرامات وكيف بقيت راسخة سليمة متقنة تقاوم كل عوامل التعرية وتصرفات الأرض".