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تعرف على شروط وإجراءات حصول الفتاة على منحة الزواج
الأحد 11/أبريل/2021 - 06:42 ص
آيات عامر
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أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.
وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول المنحة وهي كالتالي:
- المنحة تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق إلا لمرة واحدة.
- المنحة تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.
وعن الشروط الواجب توافرها للحصول على المعاش فهي كالتالي:
- أن يكون مستحق في المعاش.
- ألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.
أما بالنسبة للإجراءات الخاصة بالحصول على المعاش فهي كالتالي:
- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.
وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول المنحة وهي كالتالي:
- المنحة تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق إلا لمرة واحدة.
- المنحة تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.
وعن الشروط الواجب توافرها للحصول على المعاش فهي كالتالي:
- أن يكون مستحق في المعاش.
- ألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.
أما بالنسبة للإجراءات الخاصة بالحصول على المعاش فهي كالتالي:
- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.
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