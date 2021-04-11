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الباحث أسامة العبد يشارك في معرض القاهرة للكتاب المقبل بسلسلة "علاقة الأديان بالطاقة"

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
محمود حنفي
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انتهى الباحث أسامه العبد، من اول فيديو لسلسة علاقة الاديان بالطاقة والمزمع كتابتها والمشاركة بها في معرض القاهرة للكتاب المزمع إقامته في يونيو المقبل.

وقال الباحث أسامه العبد، إن سلسة الفيديوهات جاءت تحت عنوان "علاقة الاديان بالطاقة"، وتدور السلسلة  حول محاور عده منها تعريف الطاقة الحيويه وعلاقتها بالغدد فى جسم الانسان وأيضا علاقة الأجرام السماويه مثل الشمس والقمر بيوم و ساعة الميلاد، دراسه واقعيه لثقافة الافلام و المسلسلات وانتشار مفهوم الطاقه الموجبه و السالبه.

وأضاف أسامه العبد أن الصوت له تأثير عظيم على جزيئات الماء خاصة وعلى جسم الانسان عامة، وأن لكل صوت تردد مميز ببصمه فريده لها من الخواص ما ليس لغيرها.

وأشار إلى أن اللغه العربيه هى اللغه الأم صاحبة الخمسة آلاف جذر ولذلك إختاراها الله لتكون لغة القرآن ، ثم تطرق لمقولة العالم الشهير " نيكولا تيسلا " أن لكى تعرف الكون يجب عليك دراسة الذبذبات والتردات والطاقه ، و بناءً عليه أسهب فى علم الحرف " الخيمياء " بما أن الحروف مقاطع صوتية ، و ذهب بالمستمع بعيداً حتى وصل إلى علم الأرقام " numerology “ وربط كل حرف برقم بناءً على علم " الجُمَّل القديم المستعمل من قبل العرب فيما قبل الإسلام.

وأكد أسامه أن علم الطاقه خاصة و الروحانيات عامة سوف يغزو العالم الفتره المقبلة و سيكون بمثابة ثقافة عامة يجب على كل فرد معرفتها كالقراءة والكتابة.

وكشف أن شركات إنتاج عُرض عليها فكره عامة عن السلسلة قبل طرحها على اليوتيوب ، وأبدت إعجابها بها، وطلبت إنتاجها كسلسة إحترافيه بداية لسيل هائل من الأعمال القادمة.

وللباحث أسامه العبد أكثر من عمل  فى مجالات أخرى منها مجال الرياضة و التأهيل البدنى ، بحيث تكون جمباً إلى جمب لسلسة التأهيل الروحى .


كما كان أسامه أحد المشاركين في مبادرة "وعي"، التي أطلقتها مجموعة من الشباب الحر عام 2017 لتحفيز الشباب المصري على الفهم الصحيح و العميق لنفس الإنسان و الكون من حوله. وختم  حديثه قائلا أننا على مشارف ثورة روحانية تشابه الثوره الصناعية فى كل جوانبها بل و تتعداها فى ظهور آثارها على الفرد و المجتمع بل و الإنسانيه بوجه عام,



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