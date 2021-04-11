خاص.. تعرف على تفاصيل الحلقة الأولى من "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكي قبل عرضه في رمضان





وتدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن"، في مطار الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تظهر مني زكي وهي في حالة قلق وتوتر، وعلى اتصال بالنجم محمد ممدوح عبر سماعة لاسيلكية، وتنفذ مايقوله لها، ثم يأتي دورها وتذهب إلى موظف الجوازات، وتجيب على أسئلته فى حالة من التوتر التى يلاحظها موظف المطار، وبعد أن يسمح لها بالدخول، تفاجئ مني زكى بموقف صادم يجعلها تفقد أعصابها.





مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.













تعود النجمة مني زكى إلى الدراما التليفزيونية، بعد غياب طال أربعة سنوات بمسلسل "لعبة نيوتن"، الذى من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.