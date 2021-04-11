نجم الأهلي: خروج الزمالك يضعف بطولة دوري أبطال إفريقيا









علق سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، على خروج الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات، بعد أن تعادل مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي بهدف لمثله في الجولة الأخيرة.





وأشار كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن خروج فريق بحجم نادي الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يُضعف من قوة المسابقة.





فيما أكد أن رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن القلعة البيضاء، في هذا التوقيت، كان قرارًا خاطئًا.



