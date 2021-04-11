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لابورتا يُفسد مفاوضات باريس سان جيرمان لضم ميسي

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي فرنسي مساء اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

لابورتا يقضي على آمال باريس سان جيرمان في ضم ميسي 

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان لم يتواصل خلال الفترة الماضية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة مع نهاية الموسم الحالي في 30 يونيو 2021، ولم يتوصل مسؤولي البارسا بعد لاتفاق مع أسطورة كامب نو.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يشعر بصعوبة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة بعد عودة لابورتا كرئيس لنادي برشلونة الإسباني.

وتابعت الصحيفة أن هناك علاقة قوية للغاية بين ميسي ولابورتا خاصة وأن الأخير كان شاهدًا على بزوغ النجم الأرجنتيني بقميص برشلونة في الفترة من 2003 وحتى 2010.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي النادي الباريسي أدركوا صعوبة بدء المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيفية إقناعه بالرحيل عن كامب نو مع وجود لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني.

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