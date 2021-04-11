Advertisements

شاهد.. أول تعليق من الطفل المعتدى عليه داخل "سوبر ماركت" شهير

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:45 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
Advertisements
كشف محمد خليل، والد الطفل المعتدى عليه داخل "سوبر ماركت" شهير بالمنصورة، تفاصيل صفع شخص لنجله "سامح" من خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محل تجاري بالدقهلية.

وقال "خليل" في حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "كنت عند الدكتور بكشف على بنتي، جالي تليفون من واحد صحبي لقيت ابني بيرد عليا وهو منهار وتعبان وبيقولي فيه حد كبير ضربني، بعت صاحبي معاه علشان يشوف مين اللي ضربه".

وأضاف: "صاحبي قالي أن الشخص كان طلع من المحل وأنكر أنه ضربه وقال أن زقيته بس، وبعد ما روحت لقيته نايم تعبان مش قادر يرفع رأسه ولقيت نفسيته تعبانة، فتوجهت للسوبر ماركت والناس هناك ساعدوني وشوفت الفيديو وانهرت ساعتها لما شوفته بيضربه".

وتابع "رجعت قولتله أنت عملت إيه علشان يضربك كده، قالي إنه قاله بعد اذنك يا عمو تعالى شيل العربية فقالي مشي بدل ما اضرب ولا كررت عليه كلامي ضربني بالقلم فطلع يجري خوفا أنه يضربه تاني".

من جانبه قال سامح الطفل المعتدى عليه: "هو قالي أنا هدخل عشر دقائق بس وهمشي، والناس جت وكنت عايزة تدخل الجراج، وهو أتأخر أكثر من نصف ساعة فروحت اندله قالي أمشي من هنا بدل ما اضربك كررت نفس السؤال قام ضربني".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المنصور الفجر اعتداء على طفل

أخبار تهمك

بعد الاعتداء على "طبيب السنطة".. رسالة عاجلة من وزيرة الصحة

منذ ساعة الا ربع

ممثل شهير لـ "محمد رمضان": "في فنانين مش لاقين فلوس وإنت بتستحمى بيها!"

منذ ساعتين

كارتيرون يتراجع عن قراره عقب مباراة تونجيث السنغالي

منذ حوالي 5 ساعات

3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يوجه طلبا عاجلا إلى إدارة الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط ٦ طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدامي داخل سوبر ماركت شهير بالغربية (صور)

المدرس المعتدى عليه بمدرسة سمنود يكشف كواليس الواقعة

مدرس يكشف تفاصيل الاعتداء عليه من قبل ولي أمر طالب: "ركبت شريحة ومسامير"

والدة رضيعة الدقهلية وجدها يرويان تفاصيل قيام والدها بتعريتها ومحاولة حرقها في الشارع

تعليق ناري من رامي رضوان على واقعة تعرية طفلة الدقهلية ومحاولة حرقها في الشارع

هجوم رامي رضوان على والد طفلة الدقهلية.. وتفاصيل مثيرة يرويها جدها ووالدتها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

12:31 ص

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

11:27 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج