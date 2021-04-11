شاهد.. أول تعليق من الطفل المعتدى عليه داخل "سوبر ماركت" شهير

كشف محمد خليل، والد الطفل المعتدى عليه داخل "سوبر ماركت" شهير بالمنصورة، تفاصيل صفع شخص لنجله "سامح" من خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محل تجاري بالدقهلية.





وقال "خليل" في حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "كنت عند الدكتور بكشف على بنتي، جالي تليفون من واحد صحبي لقيت ابني بيرد عليا وهو منهار وتعبان وبيقولي فيه حد كبير ضربني، بعت صاحبي معاه علشان يشوف مين اللي ضربه".





وأضاف: "صاحبي قالي أن الشخص كان طلع من المحل وأنكر أنه ضربه وقال أن زقيته بس، وبعد ما روحت لقيته نايم تعبان مش قادر يرفع رأسه ولقيت نفسيته تعبانة، فتوجهت للسوبر ماركت والناس هناك ساعدوني وشوفت الفيديو وانهرت ساعتها لما شوفته بيضربه".





وتابع "رجعت قولتله أنت عملت إيه علشان يضربك كده، قالي إنه قاله بعد اذنك يا عمو تعالى شيل العربية فقالي مشي بدل ما اضرب ولا كررت عليه كلامي ضربني بالقلم فطلع يجري خوفا أنه يضربه تاني".



