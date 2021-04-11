Advertisements

صاحب فكرة التكريك للسفينة الجانحة: حاولنا الاستفادة من الأوضاع السلبية للسفينة (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال المهندس محمد أدم صاحب فكرة التكريك للسفينة الجانحة إنه يعمل في الإدارة الهندسية المختصة بكافة مهام أعمال المجرى الملاحي، موضحا: "في الطبيعي عندما تتعرض سفينة للشحط تكون الفكرة الأولى هي القيام بعمليات الشد المعتادة القطر، وعندما تم تجريب الفكرة المعتادة وجدت أنها لا تتناسب مع وضع السفينة التي جنحت حيث يرتكز الجزء الأكبر منها في الضفة الشرقية ومن ثم فأن عمليات الشد أو القطر المعتادة لن تؤتي ثمارها".

وأوضح في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "كإدارة هندسية بلغنا بالقيام بمعاينة للوقوف على الوضع القائم حينها؛ وقمنا بالتقييم وأوصلنا ذلك لقيادتنا والفريق أسامة ربيع، وفور علم القيادات أجرينا التقييم والذي أثبت أن الجزء الأمامي للسفينة متركز في الضفة الشرقية، ثم تم الاستعانة بالحفارات وقد ظهرت صور منها عبر صفحات التواصل الاجتماعي وهي "الحفارة الصغيرة" وكانت جهود لاخلاء ما حول مقدمة السفينة لكن فوجئنا أثناء القيام بالعمل أن تغيير الوسط المحيط بمنطقة "وسط السفينة من وضع تربة عادية إلى وضع مائي بدأ يغير من الأمور ومجريتاها ومن ثم جاءتنا الفكرة".

وتابع صاحب فكرة التكريك: "حاولنا الاستفادة من فكرة الأوضاع السلبية الخاصة بحجم السفينة وثقل وزنها بتحويل الوسط المحيط بالسفينة الجانحة إلى وسط مائي وحتى يتم ذلك كان لابد من الإقدام على أمرين أولهما الاعتماد على الكراكات ثم الحفر"، منوها بأنه عرض الفكرة على الفريق أسامة ربيع واخبره بأنه يرغب في القيام " بعملية تكريك " حول جسم السفينة بحريًا أو أرضيًا بغية الاستفادة بوزن السفينة الثقيل للقيام بعملية تعويم.

وأتم: "بمجرد طرح الفكرة عليه قام بإبلاغ إدارة الكراكات وتم المعاينة للموقف وتم تقسيم العمل وذلك لحساب المسافة المناسبة بين الكراكة وبين السفينة حتى لا يحدث بها إصابة وتم تحديد المسافة بأنها لاتقل عن عشرة متر وهنا كان دور الحفارة مشهور وزملائها أما عملية الحفر فكان يختص بعمل الدارة الهندسية عبر البلتونات للوصول إلى الأماكن الصعب الوصول إليها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكراكة مشهور الفجر السفينة الجانحة

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يتراجع عن قراره عقب مباراة تونجيث السنغالي

منذ حوالي 5 ساعات

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ممثل شهير لـ "محمد رمضان": "في فنانين مش لاقين فلوس وإنت بتستحمى بيها!"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 4 ساعات

3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوجه طلبا عاجلا إلى إدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الاعتداء على "طبيب السنطة".. رسالة عاجلة من وزيرة الصحة

منذ ساعة

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قناة السويس تواصل أعمال التكريك بمنطقة السفينة الجانحة (صور)

قناة السويس تثمن العروض الدولية للمساعدة في تعويم سفينة الحاويات الجانحة

بدء مناورات قطر تعويم السفينة البنمية الجانحة ‏(صور)

أسامة ربيع: إنهاء أزمة السفن العالقة في قناة السويس بعد 48 ساعة من حل مشكلة "إيفر جيفن" (فيديو)

رئيس هيئة قناة السويس: 3 سيناريوهات لإنهاء أزمة السفينة الجانحة

هيئة قناة السويس: هولندا تساعدنا في عمليات تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

12:31 ص

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

11:27 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج