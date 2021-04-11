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موعد انتهاء النجم يحيي الفخراني من تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يتبقى يومان ويودع بطل العمل النجم يحيي الفخراني بلاتوه التصوير، الخاص بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ويواصل مخرج العمل شادى الفخرانى تصوير ومونتاج الحلقات لتسليمها للجهة المنتجة للعمل.

يشار إلى أن مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.


وطرحت قناة ON برومو جديد للمسلسل حيث كشف البرومو عن شخصيات وطبيعة أحداث العمل، حيث يعد هذا البرومو الثانى للعمل بعدما طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الأول الأسبوع قبل الماضى.

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