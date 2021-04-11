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نجم الأهلي السابق ينتقد لاعبي الزمالك

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن لاعبي الزمالك هم من وضعوا أنفسهم في هذا الموقف ، وجعلوا مصيرهم في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ، بيد فريقي الترجي التونسي و المولودية الجزائري.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
لاعبي الزمالك يتحملون مسئولية وداع دوري أبطال إفريقيا بشكل كامل ، وذلك بعد التفريط في العديد من النقاط التي كانت في المتناول ، بدايةً من مباراة المولودية في القاهرة ، ثم تونجيث في السنغال ، بالإضافة إلى مباراة الترجي في القاهرة ، فكان لا بد من تحقيق نتيجة إيجابية ، على أقل تقدير التعادل .

واختتم أبو الدهب : كل فريق يلعب من أجل مصلحته أولاً و أخيراً دون النظر إلى ما سيصب في مصلحة أي فريق آخر ، ولذلك أرفض إلقاء اللوم على لاعبي الترجي و المولودية بشأن خروج الزمالك وتوديعه للبطولة .

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