نجم الأهلي السابق ينتقد لاعبي الزمالك





أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن لاعبي الزمالك هم من وضعوا أنفسهم في هذا الموقف ، وجعلوا مصيرهم في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ، بيد فريقي الترجي التونسي و المولودية الجزائري.





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

لاعبي الزمالك يتحملون مسئولية وداع دوري أبطال إفريقيا بشكل كامل ، وذلك بعد التفريط في العديد من النقاط التي كانت في المتناول ، بدايةً من مباراة المولودية في القاهرة ، ثم تونجيث في السنغال ، بالإضافة إلى مباراة الترجي في القاهرة ، فكان لا بد من تحقيق نتيجة إيجابية ، على أقل تقدير التعادل .



