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مدرب صن داونز: لا يمكنني توجيه نصيحة لموسيماني
الأحد 11/أبريل/2021 - 01:48 ص
حسام مجدي
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أكد رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز الجنوب افريقي أنه في حالة وقوع فريقه أمام النادي الاهلي في دور الثمانية من دوري ابطال افريقيا فلن تكون المواجهة خاصة بينه وبين مدربه السابق بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.
وقال موكوينا في تصريحات لبرنامج الماتش: "انا مش هلعب ضد موسيماني، لو القرعة أوقعت الأهلي وصن داونز فتكون المباراة بين 11 لاعب ضد 11 لاعب آخر".
وتابع "احنا 2 مدربين وموسيماني مدرب عملاق وعملت معه ونعلم بعضنا البعض جيدًا، الأهلي يعلم صن داونز والعكس صحيح".
وأضاف "لا يمكنني أن امنح موسيماني أي نصيحة بشأن التقارير التي ربطت اسمه لتدريب منتخب جنوب افريقيا".
وواصل "هو مدرب لديه خبرات كثيرة ويعرف خطواته وقراراته جيدًا، الجميع في جنوب افريقيا فخور بما قدمه موسيماني ونتمنى تحقيق نصف انجازاته".
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