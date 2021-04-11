عمرو أديب عن رحيل معتز مطر عن الشرق: "مش عايزين يتقلوا على تركيا"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان معتز مطر تركه لقناة الشرق، وإعلان محمد ناصر حصوله على إجازة خلال شهر رمضان.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "كلهم مش عايزين يتقلوا على تركيا، قولتلكم من 3 أسابيع هنشوف.. وها نحن نرى".



إلى ذلك، أعلن الإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر، توقف برنامجه "مع معتز" الذي يذاع على قناة "الشرق" التي تبث من تركيا، بشكل رسمي، موضحا: "برنامجي في إجازة مفتوحة، وواجبنا ألا نثقل على تركيا إطلاقا، لأنها تحملت الكثير على مدار 7 سنوات.. وتركيا تبحث عن حقوقها، وتتعرض للابتزاز بسبب ظهورهم على الشاشات التي تبث من أراضيها"، حسب قوله.