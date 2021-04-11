Advertisements

عمرو أديب عن رحيل معتز مطر عن الشرق: "مش عايزين يتقلوا على تركيا"

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:09 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان معتز مطر تركه لقناة الشرق، وإعلان محمد ناصر حصوله على إجازة خلال شهر رمضان.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "كلهم مش عايزين يتقلوا على تركيا، قولتلكم من 3 أسابيع هنشوف.. وها نحن نرى".

إلى ذلك، أعلن الإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر، توقف برنامجه "مع معتز" الذي يذاع على قناة "الشرق" التي تبث من تركيا، بشكل رسمي، موضحا: "برنامجي في إجازة مفتوحة، وواجبنا ألا نثقل على تركيا إطلاقا، لأنها تحملت الكثير على مدار 7 سنوات.. وتركيا تبحث عن حقوقها، وتتعرض للابتزاز بسبب ظهورهم على الشاشات التي تبث من أراضيها"، حسب قوله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معتز مطر عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

كارتيرون يتراجع عن قراره عقب مباراة تونجيث السنغالي

منذ حوالي 6 ساعات

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يوجه طلبا عاجلا إلى إدارة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ممثل شهير لـ "محمد رمضان": "في فنانين مش لاقين فلوس وإنت بتستحمى بيها!"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد محمد علي.. "أديب" يفضح الأبطال المزيفيين الجدد

عمرو أديب يكشف علاقة تركيا بدعوات التظاهر بالأمس (فيديو)

عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ توكل كرمان

عمرو أديب: الفكرة المرعبة الآن في الشرق الأوسط هي الحفاظ على كيان الدولة

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

عمرو أديب: الإخوان فاكرين المقاول الهارب "مستر إكس" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

12:31 ص

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

11:27 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج