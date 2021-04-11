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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني
الأحد 11/أبريل/2021 - 01:18 ص
محمد سامي
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يستقبل فريق برشلونة نظيره خيتافي على ملعب الكامب نو، يوم الخميس الموافق 22 أبريل الحالي، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.
وتقام مباراة برشلونة وخيتافي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على قناة بين سبورتس 1.
ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 65 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد برصيد 66 مؤقتًا، وبنفس الرصيد أتليتكو مدريد في المركز الثاني، وسيلعب مع ريال بيتيس اليوم الأحد.
بينما فريق خيتافي يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، ويريد تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط.
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