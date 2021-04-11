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تامر حسني يشجع جمهوره ومحبيه على متابعة برنامج الداعية مصطفى حسني.. فماذا قال؟

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجه النجم تامر حسني، الشكر للداعية مصطفى حسنى، بعد شكر الأخير له على تعاونه في أغنية تتر برنامجه الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.


وقال تامر حسنى، عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام": "يا مصطفى يا حبيبي أنا أخدمك بعينيا وأنا وصوتي تحت أمرك في أي وقت، أنا اللي بشكرك من كل قلبي عشان سمحت لي أكون جزء بسيط من الخير والعلم اللي بتعلمه للناس ولكل أولادنا".


وتابع "ربنا يقدرك ويستخدمك دايماً في توحيد الناس بمختلف أفكارهم وكل سنه وكل يوم تكون سبب في هداية ناس اكتر، سلام كبير جداً لمتابعيك الكرام".


واستكمل: "أتمنى من كل متابعينا الكرام متابعة مصطفى في جميع الأحوال بيا أو من غيري؛ لأننا كلنا فعلاً محتاجين نفهم حاجات كتير بيقدمها مصطفى بأجمل وأرقى شكل وطريقة، ومصطفى خير من يتكلم في الإيجابيات اللي يفهمها ويحسها أي شخص".


واختتم"وفعلاً بيصحح مفاهيم أغلبنا ممكن يكون فاهمها غلط، وأنا شخصيا من أشد محبين مصطفى ومن أشد متابعيه في كل برامجه، ربنا يقدرك يا أملنا الجميل، ويعينك ويقويك بقدر مكانتك العظيمة في قلوبنا، كل سنه وانتوا طيبين ورمضان كريم على الجميع".


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مصطفى حسني داعية اسلامي تامر حسني

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